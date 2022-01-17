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Мессі не викличуть до збірної Аргентини на матчі проти Чилі та Колумбії

Сьогодні 17:47 152 0
Аргентинець продовжує відновлюватися від коронавірусу
Мессі не викличуть до збірної Аргентини на матчі проти Чилі та Колумбії
#Збірна Аргентини, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Коронавірус в футболі

Джерело - TYC Sports.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить найближчі матчі національної команди.

Про це повідомляє TyC Sports

Тренерський штаб аргентинців не викличе Мессі, оскільки він продовжує відновлюватись після коронавірусу. Він залишиться в розташуванні французького клубу.

  АктуальноРоналду може об'єднатися з Мессі в одній команді

Мессі не візьме участь у матчах проти Чилі та Колумбії, які відбудуться 27 січня та 1 лютого відповідно.

Раніше повідомлялося, що Мессі може повернутися в склад ПСЖ у матчі з Реймсом.

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