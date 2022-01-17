Аргентинець продовжує відновлюватися від коронавірусу

Джерело - TYC Sports.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить найближчі матчі національної команди.

Про це повідомляє TyC Sports

Тренерський штаб аргентинців не викличе Мессі, оскільки він продовжує відновлюватись після коронавірусу. Він залишиться в розташуванні французького клубу.

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Мессі не візьме участь у матчах проти Чилі та Колумбії, які відбудуться 27 січня та 1 лютого відповідно.

Раніше повідомлялося, що Мессі може повернутися в склад ПСЖ у матчі з Реймсом.