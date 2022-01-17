Еден Азар може змінити клуб

Футболіст збірної Бельгії та Реала Еден Азар найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Саша Тавольєрі.

Футболіст хоче покинути мадридський клуб.

Річ у тому, що медичний штаб "вершкових" рекомендував Азару зробити нову операцію, проте президент Реала Флорентіно Перес наполягав на тому, що вона не потрібна.

Цього сезону Азар провів 16 матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, у яких виконав дві гольові передачі.

Нагадаємо, Реал хоче обміняти Азара на Джеймса.