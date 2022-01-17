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Азар хоче покинути Реал

Сьогодні 15:41 241 0
Еден Азар може змінити клуб
Азар хоче покинути Реал
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Футболіст збірної Бельгії та Реала Еден Азар найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Саша Тавольєрі.

Футболіст хоче покинути мадридський клуб.

Річ у тому, що медичний штаб "вершкових" рекомендував Азару зробити нову операцію, проте президент Реала Флорентіно Перес наполягав на тому, що вона не потрібна.

Цього сезону Азар провів 16 матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, у яких виконав дві гольові передачі.

Нагадаємо, Реал хоче обміняти Азара на Джеймса.

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