Джерело - isport.ua.
Футболіст збірної Бельгії та Реала Еден Азар найближчим часом може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє журналіст RMC Sport Саша Тавольєрі.
Футболіст хоче покинути мадридський клуб.
Річ у тому, що медичний штаб "вершкових" рекомендував Азару зробити нову операцію, проте президент Реала Флорентіно Перес наполягав на тому, що вона не потрібна.
Цього сезону Азар провів 16 матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, у яких виконав дві гольові передачі.
Нагадаємо, Реал хоче обміняти Азара на Джеймса.