Реал хоче обміняти Азара на Джеймса

Реал хоче позбутися Едена Азара

Захисник Челсі Ріс Джеймс потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє El Nacional.

Реал планує зміцнити правий фланг оборони та хотів би бачити у своєму складі Джеймса. "Вершкові" готові запропонувати Едена Азара в обмін на англійського фулбеку.

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Власник Челсі Роман Абрамович хотів би знову бачити у своєму складі бельгійця, але поки що не готовий відпускати одного з лідерів команди.

У поточному сезоні Джеймс провів 22 поєдинки у футболці "синіх", відзначившись п'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, Шахтар та Реал цікавляться Насіменто.