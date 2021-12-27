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Реал хоче обміняти Азара на Джеймса

Сьогодні 10:55 187 0
Реал хоче позбутися Едена Азара
Реал хоче обміняти Азара на Джеймса
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - football.uа.

Захисник Челсі Ріс Джеймс потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє El Nacional.

Реал планує зміцнити правий фланг оборони та хотів би бачити у своєму складі Джеймса. "Вершкові" готові запропонувати Едена Азара в обмін на англійського фулбеку.

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Власник Челсі Роман Абрамович хотів би знову бачити у своєму складі бельгійця, але поки що не готовий відпускати одного з лідерів команди.

У поточному сезоні Джеймс провів 22 поєдинки у футболці "синіх", відзначившись п'ятьма голами та шістьма асистами.

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