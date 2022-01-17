Костишин очолить казахський клуб

Фахівець повернеться до тренерської роботи

Джерело - Чемпіон.

Український наставник Руслан Костишин найближчим часом стане головним тренером клубу Аксу з Казахстану.

Про це повідомляє журналіст Айдин Кожахмет.

Фахівець уже їде до Павлодара з Астани.

Раніше Костишин підтвердив інтерес неназваного клубу з Казахстану до своєї персони, однак зазначив, що вирішив поки що відмовитися від пропозиції.

До слова, Аксу є дебютантом елітного дивізіону чемпіонату Казахстану.

Попри відставку з Колоса, він продовжує працювати у системі клубу. Руслан Костишин працював головним тренером ковалівської команди з 2014 року. Фахівець підняв Колос з аматорського рівня до участі у єврокубках.

Нагадаємо Гавриш завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб Колоса.