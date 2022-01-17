Костишин очолить казахський клуб

Джерело - Чемпіон.
Український наставник Руслан Костишин найближчим часом стане головним тренером клубу Аксу з Казахстану.
Про це повідомляє журналіст Айдин Кожахмет.
Фахівець уже їде до Павлодара з Астани.
Раніше Костишин підтвердив інтерес неназваного клубу з Казахстану до своєї персони, однак зазначив, що вирішив поки що відмовитися від пропозиції.
До слова, Аксу є дебютантом елітного дивізіону чемпіонату Казахстану.
Попри відставку з Колоса, він продовжує працювати у системі клубу. Руслан Костишин працював головним тренером ковалівської команди з 2014 року. Фахівець підняв Колос з аматорського рівня до участі у єврокубках.
Нагадаємо Гавриш завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб Колоса.