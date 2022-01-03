Гавриш завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб Колоса

Джерело - Чемпіон.
Захисник Колоса Віталій Гавриш завершив футбольну кар'єру.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гавриш увійшов до тренерського штабу наставника Колоса Ярослава Вишняка.
"Віталій завжди повністю віддавався на полі й допоміг Колосу виграти Першу лігу чемпіонату України, здобути путівку до УПЛ, уперше в історії пробитися до єврокубків", - йдеться у повідомленні.
Гавриш виступав за клуб із Ковалівки з 2016 року, став капітаном команди, за яку провів 130 матчів та забив 17 м'ячів.
Раніше, Колос повернув Оріховського.