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Гавриш завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб Колоса

Сьогодні 15:37 134 0
Досвідчений український футболіст завершив кар'єру
Гавриш завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб Колоса
#Колос

Джерело - Чемпіон.

Захисник Колоса Віталій Гавриш завершив футбольну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гавриш увійшов до тренерського штабу наставника Колоса Ярослава Вишняка.

"Віталій завжди повністю віддавався на полі й допоміг Колосу виграти Першу лігу чемпіонату України, здобути путівку до УПЛ, уперше в історії пробитися до єврокубків", - йдеться у повідомленні.

Гавриш виступав за клуб із Ковалівки з 2016 року, став капітаном команди, за яку провів 130 матчів та забив 17 м'ячів.

Раніше, Колос повернув Оріховського.

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