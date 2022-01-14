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Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду

Сьогодні 16:59 263 0
Шкурін, Рамірес, Кулач та Супряга не покинуть Динамо до першого збору
Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду
#Динамо Київ, #Кулач, #Мірча Луческу, #Рамірес, #Супряга, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шкурін

Джерело - Meta-ratings.

Мірча Луческу планує взяти до Іспанії гравців, які виступали за Динамо восени.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Серед них також мають бути Владислав Кулач, Ілля Шкурін, Ерік Рамірес та Владислав Супряга, яких у міжсезоння сватають до інших клубів.

  АктуальноДинамо вийшло з відпустки

Перший збір ці футболісти пройдуть у складі Динамо, а після повернення з Іспанії Мірча Луческу ухвалить рішення, чи можна когось відпустити в оренду.

На зборі в Іспанії не буде футболістів, які покинули Чорноморець і повернулися до Динамо. Усім їм підшукуватимуться нові клуби.

Нагадаємо, Динамо відправило Каргбо в оренду.

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