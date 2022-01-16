Бетіс у дограванні дотиснув Севілью і вийшов у чвертьфінал Кубка Іспанії

Суддя перервав поєдинок.

Джерело - Чемпіон.

Бетіс здобув мінімальну перемогу над Севільєю в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу, 16 січня

Бетіс - Севілья 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 35 Гомез, 1:1 - 39 Фекір, 2:1 - 73 Канал

Під час святкування першого голу гравцями Бетіса у голову футболіста суперника полетіла палиця. Кинув її один із уболівальників гостів. Суддя прийняв суворе рішення та перервав поєдинок.

На момент зупинки рахунок у зустрічі був 1:1. Команди навіть не змогли дограти кінцівку першого тайму.

Раніше Валенсія перемогла Балеарес.