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Автором шаленого голу з кутового став Кабіль Фекір
У Кубку Іспанії забили прямим ударом із кутового: відео голу у стилі Лобановського
#Бетіс, #Севілья

Джерело - sport.24tv.ua.

Матч Бетіс - Севілья запам'ятався не лише скандальною витівкою фанатів господарів, а й розкішним голом. 

Автором шаленого голу з кутового став Кабіль Фекір. На 39-й хвилині француз побіг виконувати стандарт та вирішив перевірити фортуну.

Гравець Бетіса наважився на прямий удар із кутового та не прогадав. М'яч за красивою траєкторією залетів за комірець воротарю Севільї.

Голи у такому стилі забивали Валерій Лобановський, Андреа Пірло та інші легендарні футболісти.

Цей результативний удар став останнім у матчі. Адже під час святкування голу гравцями Бетіса у голову футболіста суперника полетіла палиця. Кинув її один із уболівальників господарів. Суддя прийняв суворе рішення та перервав поєдинок.

На момент зупинки рахунок у зустрічі був 1:1. Команди навіть не змогли дограти кінцівку першого тайму.

Нагадаємо Мальорка обіграла Еспаньйол, Спортінг з Кравцем поступився Кадісу в 1/8 фіналі Кубка Іспанії.

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