Гірники оголосили про ще один трансфер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вінісіус Тобіас, який раніше виступав у складі Інтернасьйоналя, став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

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Оборонець прибув до України 14 січня, а вже наступного дня з іншими гравцями“гірників проходив медобстеження.

Нагадаємо, що про трансфер було відомо ще в липні минулого року, проте офіційно приєднатися до кмоанди Тобіас зможе лише, коли йому виповниться 18 років – 23 лютого. Поки він має можливість тренуватися з командою, і він відправився на перший зимовий збір з командою до Туреччини.

Загалом сума трансферу склала шість мільйонів євро: 4,5 млн були заплачені влітку, ще 1,5 млн євро - при повноцінному трансфері тепер.

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Раніше Шахтар оголосив про трансфер Нереса.