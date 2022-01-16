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Тобіас став гравцем Шахтаря

Сьогодні 13:40 122 0
Гірники оголосили про ще один трансфер
Тобіас став гравцем Шахтаря
#Тобіас, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вінісіус Тобіас, який раніше виступав у складі Інтернасьйоналя, став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Шахтар офіційно представив бразильського новачка

Оборонець прибув до України 14 січня, а вже наступного дня з іншими гравцями“гірників проходив медобстеження.

Нагадаємо, що про трансфер було відомо ще в липні минулого року, проте офіційно приєднатися до кмоанди Тобіас зможе лише, коли йому виповниться 18 років – 23 лютого. Поки він має можливість тренуватися з командою, і він відправився на перший зимовий збір з командою до Туреччини.

Загалом сума трансферу склала шість мільйонів євро: 4,5 млн були заплачені влітку, ще 1,5 млн євро - при повноцінному трансфері тепер.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Раніше Шахтар оголосив про трансфер Нереса.

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