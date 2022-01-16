Збір триватиме з 16 січня до 2 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 січня, донецький Шахтар вилетів до Туреччини для проведення навчально-тренувального збору.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер гірників Роберто Де Дзербі взяв із собою 27 футболістів, включаючи новачка команди - 24-річного бразильського правого вінгера Давіда Нереса, якого Шахтар купив в Аякса. Також на збір полетів 18-річний український захисник Шахтаря Мар'ян Фаріна.

Сергій Кривцов та Манор Соломон пропустять цю частину підготовки до другої частини сезону через травми.

⚒ ФК «Шахтер»

└ 📂 Зимние сборы – 2022

└ 📂 Список футболистов pic.twitter.com/9yl0RAtsOS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2022

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Збір Шахтаря у Туреччині триватиме з 16 січня до 2 лютого. За цей час гірники проведуть три товариські матчі: проти Вольфсберга (24 січня), Шахтаря із Солігорська (28 січня) та Црвени Звезди (31 січня).