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Зеленський закликав Шевченка повернутися працювати в Україну

Сьогодні 21:37 65 0
Володимир Зеленський прокоментував звільнення Андрія Шевченка з поста головного тренера Дженоа
Зеленський закликав Шевченка повернутися працювати в Україну
#Дженоа, #Зеленський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський підтримав українського тренера Андрія Шевченка після звільнення з Дженоа.

Про це повідомив сам глава держави у Facebook.

"Андрій Миколайович, Шева. 

Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

Важливо: Шевченка звільнили з Дженоа

Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера. 

Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.

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