Зеленський закликав Шевченка повернутися працювати в Україну

Президент України Володимир Зеленський підтримав українського тренера Андрія Шевченка після звільнення з Дженоа.

Про це повідомив сам глава держави у Facebook.

"Андрій Миколайович, Шева.

Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

Важливо: Шевченка звільнили з Дженоа

Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера.

Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…", - відзначив Зеленський.