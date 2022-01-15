Зеленський закликав Шевченка повернутися працювати в Україну

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський підтримав українського тренера Андрія Шевченка після звільнення з Дженоа.
Про це повідомив сам глава держави у Facebook.
"Андрій Миколайович, Шева.
Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.
Важливо: Шевченка звільнили з Дженоа
Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера.
Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!
І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, Шевченко може очолити збірну Польщі.