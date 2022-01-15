Марсель отримав трансферний бан від ФІФА

ФІФА заборонила Марселю підписувати нових гравців у найближчі два трансферні вікна.

Про це повідомляє L’Equipe.

Постанова набере чинності влітку.

Це рішення було ухвалене через трансфер Папе Гуйє з Гавра у 2020-му. Сенегалець підписав контракт з Вотфордом, але менш ніж за добу приєднався до Марселя. Тепер клуб повинен виплатити англійцям компенсацію у розмірі 2,5 млн євро. Гуйє ж відсторонили від футболу на 4 місяці.

Французький клуб буде оскаржувати рішення в Спортивному арбітражному суді. Туди також направить звернення й Вотфорд, який хоче замість 2,5 млн отримати аж 10 мільйонів компенсації.

Нагадаємо, Марсель може підписати захисника Спартака.