Марсель може підписати захисника Спартака

Французи хочуть зміцнити оборону наступного літа

Джерело - Чемпіон.

Захисник московського Спартака Самуель Жиго потрапив у сферу інтересів Марселя.

Про це повідомляє L'Equipe.

Французи хочуть зміцнити оборону наступного літа. Пріоритетними варіантами для придбання є Самуель Жиго зі Спартака та Сеад Колашинаць з Арсенала. Обидва футболісти можуть перейти до Марселя безкоштовно, на правах вільних агентів.

Жиго перейшов до Спартака з бельгійського Гента влітку 2018 року за €8 млн. До цього він виступав у Бельгії за Кортрейк та у Франції за Арль-Авіньйон. Цього сезону Самуель провів 16 ігор у РПЛ, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Раніше Марсель переграв Бордо. у 20-му турі Ліги 1.