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Марсель може підписати захисника Спартака

Сьогодні 14:25 117 0
Французи хочуть зміцнити оборону наступного літа
Марсель може підписати захисника Спартака
#Марсель, #Спартак

Джерело - Чемпіон.

Захисник московського Спартака Самуель Жиго потрапив у сферу інтересів Марселя.

Про це повідомляє L'Equipe.

Французи хочуть зміцнити оборону наступного літа. Пріоритетними варіантами для придбання є Самуель Жиго зі Спартака та Сеад Колашинаць з Арсенала. Обидва футболісти можуть перейти до Марселя безкоштовно, на правах вільних агентів.

Жиго перейшов до Спартака з бельгійського Гента влітку 2018 року за €8 млн. До цього він виступав у Бельгії за Кортрейк та у Франції за Арль-Авіньйон. Цього сезону Самуель провів 16 ігор у РПЛ, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Раніше Марсель переграв Бордо. у 20-му турі Ліги 1.

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