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Супряга близький до переходу в клуб Серії А

Сьогодні 12:17 180 0
Український форвард зацікавив декілька італійських клубів
Супряга близький до переходу в клуб Серії А
#Беневенто, #Динамо Київ, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Супряга, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Calcio Style.

Нападник Динамо Владислав Супряга може продовжити кар'єру в Серії А.

Про це повідомляє Calcio Style.

Українця хоче бачити у своєму складі Салернітана. Клуб сподівається орендувати Супрягу або домовитися про меншу суму трансферу, ніж орієнтовні 5-10 млн євро.

Зазначається, що форвард ще ніколи не був таким близьким до переїзду в Італію.

Також, у Супрязі зацікавлений Беневенто, форвард якого Джанлука Лападула попросив про трансфер. Клуб з Кампанії бачить в українці заміну Лападулі.

Нагадаємо, Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду.

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