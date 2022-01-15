Український форвард зацікавив декілька італійських клубів

Джерело - Calcio Style.

Нападник Динамо Владислав Супряга може продовжити кар'єру в Серії А.

Про це повідомляє Calcio Style.

Українця хоче бачити у своєму складі Салернітана. Клуб сподівається орендувати Супрягу або домовитися про меншу суму трансферу, ніж орієнтовні 5-10 млн євро.

Зазначається, що форвард ще ніколи не був таким близьким до переїзду в Італію.

Також, у Супрязі зацікавлений Беневенто, форвард якого Джанлука Лападула попросив про трансфер. Клуб з Кампанії бачить в українці заміну Лападулі.

Нагадаємо, Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду.