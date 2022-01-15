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Миколенко: Евертон залишився з одним лівим захисником, все залежить від мене

Сьогодні 10:21 280 0
Український захисник розповів про свою ситуацію в ліверпульському клубі
Миколенко: Евертон залишився з одним лівим захисником, все залежить від мене
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенітес, #Дін, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Liverpool Echo.

Виступати за Евертон - це велика відповідальність.

Про це заявив український захисник Евертона Віталій Миколенко.

"Це велика відповідальність, і я відчуваю це повною мірою. Евертон залишився з одним лівим захисником, і все залежить від мене, моїх виступів та стійкості, щоб показати, що я гідний. Я повністю зосереджений на виконанні своєї ролі і гратиму на максимумі своїх можливостей", - заявив український захисник.

  АктуальноЕвертон продав конкурента Миколенка до клубу АПЛ

"Я дуже мотивований грати та замінити відомого футболіста. Найголовніше для мене - одягати футболку Евертона. Те, що я відчуваю, - думаю, це добре для мене. Це робить мене найкращим гравцем, стійкішим і винахідливішим на полі", - сказав Миколенко.

Нагадаємо, Евертон продовжив контракт із голкіпером.

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