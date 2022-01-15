Джерело - Liverpool Echo.
Виступати за Евертон - це велика відповідальність.
Про це заявив український захисник Евертона Віталій Миколенко.
"Це велика відповідальність, і я відчуваю це повною мірою. Евертон залишився з одним лівим захисником, і все залежить від мене, моїх виступів та стійкості, щоб показати, що я гідний. Я повністю зосереджений на виконанні своєї ролі і гратиму на максимумі своїх можливостей", - заявив український захисник.
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"Я дуже мотивований грати та замінити відомого футболіста. Найголовніше для мене - одягати футболку Евертона. Те, що я відчуваю, - думаю, це добре для мене. Це робить мене найкращим гравцем, стійкішим і винахідливішим на полі", - сказав Миколенко.
Нагадаємо, Евертон продовжив контракт із голкіпером.