Виступати за Евертон - це велика відповідальність.

Про це заявив український захисник Евертона Віталій Миколенко.

"Це велика відповідальність, і я відчуваю це повною мірою. Евертон залишився з одним лівим захисником, і все залежить від мене, моїх виступів та стійкості, щоб показати, що я гідний. Я повністю зосереджений на виконанні своєї ролі і гратиму на максимумі своїх можливостей", - заявив український захисник.