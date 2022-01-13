Евертон продав конкурента Миколенка до клубу АПЛ

Клуб добре заробив на продажі Люка Діня

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла підписала лівого захисника Евертона Люка Діня.

Про це повідомляє пресслужба Астон Вілли.

Французький гравець був конкурентом новачка ліверпульської команди Віталія Миколенка, проте через конфлікт з тренером Рафаелем Бенітесом швидко покинув команду.

Повідомляється, що за Діня Евертон отримає близько 25 мільйонів фунтів, що більше, ніж було заплачено Динамо за Миколенка.

🇫🇷 @LucasDigne will wear #️⃣2️⃣7️⃣ for Aston Villa! 👊 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Це другий великий трансфер бірмінгемців у січні. Раніше клуб підписав Філіппе Коутінью.