Евертон продав конкурента Миколенка до клубу АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла підписала лівого захисника Евертона Люка Діня.
Про це повідомляє пресслужба Астон Вілли.
Французький гравець був конкурентом новачка ліверпульської команди Віталія Миколенка, проте через конфлікт з тренером Рафаелем Бенітесом швидко покинув команду.
Повідомляється, що за Діня Евертон отримає близько 25 мільйонів фунтів, що більше, ніж було заплачено Динамо за Миколенка.
🇫🇷 @LucasDigne will wear #️⃣2️⃣7️⃣ for Aston Villa! 👊— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022
Це другий великий трансфер бірмінгемців у січні. Раніше клуб підписав Філіппе Коутінью.