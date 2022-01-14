Атлетіко вимагав 40 млн євро в каталонців

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона більше не намагатиметься підписати форварда Атлетіко Альваро Морату, який виступає за Ювентус на правах оренди.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб відмовився від іспанського нападника, незважаючи на те, що головний тренер синьо-гранатових Хаві дуже хотів бачити його у команді.

Бажання Атлетіко отримати 40 млн євро за Морату, які прописані як опція викупу в угоді з Ювентусом, змусили Барселону відмовитися від угоди.

Клуб не хоче стільки платити за гравця, який не є основним варіантом на позицію форварда, а планує зберегти ці кошти на покупку форварда Боруссії Ерлінга Голанда.

Нагадаємо, Барселона може продати Де Йонга заради Голанда.

Раніше Реал переміг Барселону у Суперкубку Іспанії.