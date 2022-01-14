Нападник ПСЖ Ліонель Мессі зіткнувся з труднощами під час захворювання на COVID-19.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Добридень! Як ви знаєте, у мене був COVID, і я хотів подякувати вам за всі повідомлення, які отримав. Хочу сказати вам, що для одужання мені знадобилося більше часу, ніж я очікував.

Але я майже вилікувався і дійсно з нетерпінням чекаю можливості повернутись на поле. У ці дні я тренувався, щоб викластися на 100%. Цього року на нас чекають дуже хороші випробування, і, сподіваюся, дуже скоро ми знову побачимось. Спасибі!!!" – написав Мессі.