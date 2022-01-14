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Мессі: Для одужання мені знадобилося більше часу, ніж я очікував.

Сьогодні 12:25 178 0
Мессі подякував уболівальникам за підтримку
Мессі: Для одужання мені знадобилося більше часу, ніж я очікував.
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Коронавірус в футболі

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі зіткнувся з труднощами під час захворювання на COVID-19.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Добридень! Як ви знаєте, у мене був COVID, і я хотів подякувати вам за всі повідомлення, які отримав. Хочу сказати вам, що для одужання мені знадобилося більше часу, ніж я очікував.

Але я майже вилікувався і дійсно з нетерпінням чекаю можливості повернутись на поле. У ці дні я тренувався, щоб викластися на 100%. Цього року на нас чекають дуже хороші випробування, і, сподіваюся, дуже скоро ми знову побачимось. Спасибі!!!" – написав Мессі.

Нагадаємо, Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді.

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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