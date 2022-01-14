Динамо вийшло з відпустки

Динамо розпочинає підготовку до другої частини сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

У п’ятницю, 14 січня, завершилася відпустка у гравців першої команди Динамо, яка тривала майже місяць. Гравці були поділені на 2 групи, які протягом двох днів мають пройти медогляд. Перша частина вже прибула до клініки, а наступна пройде обстеження завтра, 15 січня.

На плановому медобстеженні вже з'явились Андрієвський, Бойко, Моргун, Буяльський, Гармаш, Забарний, Караваєв, Лєднєв, Сирота, Сидорчук, Тимчик, Циганков, Шабанов, Шапаренко, Шепелєв.

Також, напередодні команда здала планові тести на COVID-19, усі результати - негативні.

Нагадаємо, Динамо підписало новий контракт із юним талантом.