До Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії

Бухал та Новіков можуть перебратися до Миная

Джерело - FootBoom.

Одним з асистентів Володимира Шарана у Минаї стане Вадим Чернишенко, який працював з ним в Олександрії.

Про це повідомляє FootBoom.

Крім того, наставник закарпатців хоче взяти (щоправда, незрозуміло, на яких умовах) двох гравців з олександрійської команди - захисника Гліба Бухала (2 матчі, 0 голів у цьому чемпіонаті) та форварда Андрія Новікова (3, 0).

Нагадаємо, що осінню частину сезону Минай завершив на 15-му місці у Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, Минай проявляє інтерес до захисника Маріуполя.