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До Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії

Сьогодні 12:54 126 0
Бухал та Новіков можуть перебратися до Миная
До Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії
#Бухал, #Минай, #Олександрія, #Володимир Шаран, #Семен Новіков

Джерело - FootBoom.

Одним з асистентів Володимира Шарана у Минаї стане Вадим Чернишенко, який працював з ним в Олександрії. 

Про це повідомляє FootBoom.

Крім того, наставник закарпатців хоче взяти (щоправда, незрозуміло, на яких умовах) двох гравців з олександрійської команди - захисника Гліба Бухала (2 матчі, 0 голів у цьому чемпіонаті) та форварда Андрія Новікова (3, 0).

Нагадаємо, що осінню частину сезону Минай завершив на 15-му місці у Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, Минай проявляє інтерес до захисника Маріуполя.

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