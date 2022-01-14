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Шевченко подякував уболівальникам Мілана

Сьогодні 09:30 241 0
Андрій Шевченко прокоментував дії уболівальників Мілана
Шевченко подякував уболівальникам Мілана
Фото - gettyimages
#Дженоа, #Кубок Італії, #Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - isport.uа.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко оцінив дії уболівальників міланського клубу, які привітали його кількома банерами.

Про це розповів сам спеціаліст.

Актуально: Фанати Мілана вивісили банер: Шева - легенда назавжди

"Я завжди радий повернутися сюди, на Сан-Сіро. Фанати влаштували фантастичний прийом, дякую їм за це. Я також хочу подякувати вболівальникам Дженоа, які приїхали сюди, щоб підтримати команду", - відзначив Шевченко.

Раніше Мілан вибив Дженоа Шевченка з Кубка Італії.

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