Шевченко подякував уболівальникам Мілана

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко оцінив дії уболівальників міланського клубу, які привітали його кількома банерами.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"Я завжди радий повернутися сюди, на Сан-Сіро. Фанати влаштували фантастичний прийом, дякую їм за це. Я також хочу подякувати вболівальникам Дженоа, які приїхали сюди, щоб підтримати команду", - відзначив Шевченко.