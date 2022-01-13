Вболівальники пам'ятають українця

На початку матчу 1/8 фіналу Кубка Італії ультрас Мілана вивісили величезний банер на честь колишнього нападника свого клубу, а нині тренер Дженоа Андрія Шевченка.

"Довга історія кохання, погляд у Манчестері, висічений у наших серцях. Шева - легенда назавжди", - написали на банері ультрас "червоно-чорних".

Погляд у Манчестері, звичайно ж, відсилання до погляду Шевченка на рефері перед пробиттям вирішального пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти Ювентуса на "Олд Траффорд у 2003 році.

У футболці Мілана Шевченко провів 322 матчі, забив 175 голів та віддав 45 результативних передач.

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