Ексдиректор Мілана підтримав Шевченка

Колишній генеральний директор Мілана Арієдо Брайда вірить в українського тренера Дженоа Андрія Шевченка.

Про це розповів сам функціонер.

"Зі збірною України Шевченко впорався, зараз пробує себе у клубі. Справи йдуть не так, як треба, але навіть великі тренери пережили такі важкі моменти, а також ганьбу звільнення.

Тренерська робота – важка, немає результату – з'являються ризики. Якщо у команди є труднощі з комплектуванням і кадрами, це непросто. Сподіваюся, Шевченко і Тассотті зможуть впоратися з труднощами", – розповів Брайда.