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Ексдиректор Мілана підтримав Шевченка

Сьогодні 10:26 224 0
Арієдо Брайда прокоментував перспективи Шевченка
Ексдиректор Мілана підтримав Шевченка
Фото - gettyimages
#Дженоа, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - football24.ua.

Колишній генеральний директор Мілана Арієдо Брайда вірить в українського тренера Дженоа Андрія Шевченка.

Про це розповів сам функціонер.

"Зі збірною України Шевченко впорався, зараз пробує себе у клубі. Справи йдуть не так, як треба, але навіть великі тренери пережили такі важкі моменти, а також ганьбу звільнення.

Тренерська робота – важка, немає результату – з'являються ризики. Якщо у команди є труднощі з комплектуванням і кадрами, це непросто. Сподіваюся, Шевченко і Тассотті зможуть впоратися з труднощами", – розповів Брайда.

Раніше Дженоа вирішила майбутнє Шевченка.

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