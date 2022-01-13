Дніпро-1 підписав ексгравця Реала

Джерело - scdnipro1.com.uа.
Дніпро-1 підписав контракт з 25-річним іспанським форвардом Марком Гуалем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Марк Гуаль уклав контракт з українським клубом терміном на два з половиною роки.
Професійну кар’єру розпочинав у складі Еспаньйола-Б, за який провів 35 матчів і забив 13 м’ячів. Далі форвард почав виступи у Сегунді за Севілью-Б (48 матчів, 15 голів), Реал Сарагосу (29 матчів, 6 голів), Жирону (22 матчі, 6 голів).
Після цього він перейшов до резервної команди мадридського Реала – Реал-Кастілья. Там він зіграв 6 матчів, в яких відзначився двома забитими голами.
Нагадаємо, Дніпро-1 зацікавився двома гравцями Зорі.