Дніпро-1 підписав ексгравця Реала

Перший новачок Дніпра-1 у 2022 році

Дніпро-1 підписав контракт з 25-річним іспанським форвардом Марком Гуалем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Марк Гуаль уклав контракт з українським клубом терміном на два з половиною роки.

Професійну кар’єру розпочинав у складі Еспаньйола-Б, за який провів 35 матчів і забив 13 м’ячів. Далі форвард почав виступи у Сегунді за Севілью-Б (48 матчів, 15 голів), Реал Сарагосу (29 матчів, 6 голів), Жирону (22 матчі, 6 голів).

Після цього він перейшов до резервної команди мадридського Реала – Реал-Кастілья. Там він зіграв 6 матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, Дніпро-1 зацікавився двома гравцями Зорі.