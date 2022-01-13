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Дніпро-1 підписав ексгравця Реала

Сьогодні 20:12 270 0
Перший новачок Дніпра-1 у 2022 році
Дніпро-1 підписав ексгравця Реала
#Барселона, #Реал Мадрид, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.uа.

Дніпро-1 підписав контракт з 25-річним іспанським форвардом Марком Гуалем. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Марк Гуаль уклав контракт з українським клубом терміном на два з половиною роки.

Професійну кар’єру розпочинав у складі Еспаньйола-Б, за який провів 35 матчів і забив 13 м’ячів. Далі форвард почав виступи у Сегунді за Севілью-Б (48 матчів, 15 голів), Реал Сарагосу (29 матчів, 6 голів), Жирону (22 матчі, 6 голів).

Після цього він перейшов до резервної команди мадридського Реала – Реал-Кастілья. Там він зіграв 6 матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, Дніпро-1 зацікавився двома гравцями Зорі.

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