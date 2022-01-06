Дніпро-1 зацікавився двома гравцями Зорі

Дніпро-1 може підсилитись двома гравцями Зорі

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зацікавився одразу двома гравцями Зорі.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.

Серед трансферних цілей команди – форвард Максим Луньов та півзахисник Владислав Кочергін. В останнього влітку завершується угода з луганцями, тому він є пріоритетним варіантом для дніпровського клубу. Перепоною переходу може стати лише пропозиція Кочергіну з Європи.

Перешкодою у трансфері Луньова є його контракт з "мужиками" (до 30 червня 2023 року). СК Дніпро-1 наразі не хоче платити за цей трансфер, однак продовжує стежити за нападником.

Нагадаємо, Дніпро-1 поверне Русина у Динамо.