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Реал готовий відпустити Луніна в Аякс

Сьогодні 12:00 234 0
Мадридці готові відпустити українського голкіпера за однієї умови
Реал готовий відпустити Луніна в Аякс
#Андрій Лунін, #Аякс, #Реал Мадрид

Джерело - Defensa Central.

Мадридський Реал готовий розглянути можливість відходу голкіпера Андрія Луніна в Аякс на правах оренди.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Амстердамці шукають заміну для Андре Онани, який уже підписав контракт з Інтером і залишить Нідерланди влітку.

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В Аякс Лунін поїде в оренду лише у тому випадку, якщо Реал отримає гарантії регулярної ігрової практики для українського воротаря.

Це є визначальною умовою у переговорах між "вершковими" та будь-яким зацікавленим у послугах Луніна клубом.

Нагадаємо, Лунін - у заявці Реала на матч Суперкубка з Барселоною.

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