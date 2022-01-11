Реал готовий відпустити Луніна в Аякс

Джерело - Defensa Central.
Мадридський Реал готовий розглянути можливість відходу голкіпера Андрія Луніна в Аякс на правах оренди.
Про це повідомляє DefensaCentral.
Амстердамці шукають заміну для Андре Онани, який уже підписав контракт з Інтером і залишить Нідерланди влітку.
Актуально: Суперкубок Іспанії. Барселона - Реал: онлайн-трансляція. LIVE
В Аякс Лунін поїде в оренду лише у тому випадку, якщо Реал отримає гарантії регулярної ігрової практики для українського воротаря.
Це є визначальною умовою у переговорах між "вершковими" та будь-яким зацікавленим у послугах Луніна клубом.
Нагадаємо, Лунін - у заявці Реала на матч Суперкубка з Барселоною.