Динамо провело тренування без Луческу

Київська команда розпочала підготовку до другої частини сезону

Гравці київського Динамо вже проходять медогляд двома групами і в середу, 12 січня, провели перше заняття у 2022 році, трохи потренувавшись у своєму манежі на клубній базі.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Заняття мало втягувальний характер, і в ньому не брали участі всі футболісти, які ще добираються до Києва з інших країн. Також до розташування команди 13 січня прибуде головний тренер столичної команди Мірча Луческу, тому динамівці займалися під керівництвом його помічників.

Найближчими днями, з огляду на морозну погоду, динамівці й надалі займатимуться в манежі, а 17 січня команда вирушить на перший збір до Іспанії. Там кияни до 27 січня проведуть чотири спаринги.