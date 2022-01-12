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Динамо запланувало чотири спаринги на зборах в Іспанії

Сьогодні 19:29 260 0
Динамо назвало суперників на зборах в Іспанії
Динамо запланувало чотири спаринги на зборах в Іспанії
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо визначилось із суперниками на першому зимовому зборі в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

14 січня для гравці Динамо вийдуть з відпустки.Після кількох днів у морозному Києві команда вирушить на перший тренувальний збір, який проходитиме в Іспанії з 17 по 27 січня.

У провінції Аліканте, де "біло-сині" починатимуть готуватися до поновлення сезону, заплановано проведення чотирьох спарингів.

19 січня, 16:30 – Реал Мурсія (Іспанія)
22 січня, 16:30 – Расінг Уніон (Люксембург)
24 або 25 січня – суперник буде повідомлений пізніше
26 або 27 січня – Буде/Глімт (Норвегія)

Нагадаємо, Русин тренується з Чорноморцем.

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