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Циганков вирішив покинути Динамо - журналіст

Сьогодні 13:13 413 0
Віктор Циганков готується піти на підвищення
Циганков вирішив покинути Динамо - журналіст
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Віктор Циганков вирішив попрощатися з Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Циганков хоче виїхати. Якщо не цієї зими, то наступного літа по ньому надійде хороша пропозиція. Циганков може отримати хороший контракт в топ-клубі, а Динамо отримає серйозні гроші.

На даному етапі Віктор-лідер команди і відчуває себе досить комфортно. Чи хоче він піти? Так, хоче. Він заслужив переїхати в хороший клуб. Хто його замінить? Зараз його замінити неможливо. Потрібно виховувати такого ж футболіста", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Де Дзербі включив двох футболістів Динамо у трійку найкращих гравців року.

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