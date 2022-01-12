Аллегрі міг очолити Реал - агент

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі у травні 2021 року міг очолити Реал.

Про це розповів агент тренера Джованні Бранкіні вефірі Sky Sport Italia.

"Алегрі був за крок від призначення головним тренером Реала у травні. Все було підготовлено, умови погоджено. Бракувало лише його підписи на контракті.

Йому потрібно було лише підписати документи, але потім вирішив повернутися до Ювентуса", – сказав Бранкіні.