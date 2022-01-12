Аллегрі міг очолити Реал - агент

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі у травні 2021 року міг очолити Реал.
Про це розповів агент тренера Джованні Бранкіні вефірі Sky Sport Italia.
"Алегрі був за крок від призначення головним тренером Реала у травні. Все було підготовлено, умови погоджено. Бракувало лише його підписи на контракті.
Йому потрібно було лише підписати документи, але потім вирішив повернутися до Ювентуса", – сказав Бранкіні.
Нагадаємо, Аллегрі дискваліфікували за образи судді матчу Ювентус - Наполі.