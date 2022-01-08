Аллегрі дискваліфікували за образи судді матчу Ювентус - Наполі

Тренера оштрафували на 10 тисяч євро

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головного тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі дискваліфікували на матч чемпіонату Італії з Ромою за образу арбітра в поєдинку 20-го туру з Наполі (1:1).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Фахівець був незадоволений тим, що суддя Сімоне Соцца додав мало часу наприкінці зустрічі та закінчив матч після того, як м'яч після удару Пауло Дибали зі штрафного влучив у стінку та відскочив за лицьову лінію.

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За це Аллегрі ображав рефері, залишаючи поле. Також тренера оштрафували на 10 тисяч євро.

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