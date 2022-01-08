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Аллегрі дискваліфікували за образи судді матчу Ювентус - Наполі

Сьогодні 18:18 157 0
Тренера оштрафували на 10 тисяч євро
Аллегрі дискваліфікували за образи судді матчу Ювентус - Наполі
#Аллегрі, #Наполі, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головного тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі дискваліфікували на матч чемпіонату Італії з Ромою за образу арбітра в поєдинку 20-го туру з Наполі (1:1).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Фахівець був незадоволений тим, що суддя Сімоне Соцца додав мало часу наприкінці зустрічі та закінчив матч після того, як м'яч після удару Пауло Дибали зі штрафного влучив у стінку та відскочив за лицьову лінію.

  Актуально: Ювентус - Наполі 1:1. Огляд матчу

За це Аллегрі ображав рефері, залишаючи поле. Також тренера оштрафували на 10 тисяч євро.

Нагадаємо, Вієра переконує Ремзі перейти в Крістал Пелес з Ювентуса.

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