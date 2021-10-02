Ерлінг Голанд може хмінити клуб

Форвард Борусії Дортмунд Ерлінг Голанд має високі шанси змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Football Italia.

50 млн євро для свого підопічного вимагатиме агент 21-річного нападника Міно Райола, і це без врахування його комісійних.

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Влітку стане доступною опція викупу гравця за 75 млн євро, що є значно нижчою ціною на Ерлінга від ринкової, цим і хоче скористатись Райола.

Нагадаємо, у контракті Голанда відсутній важливий пункт.