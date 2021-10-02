Джерело - football24.ua.
Форвард Борусії Дортмунд Ерлінг Голанд має високі шанси змінити клуб під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Football Italia.
50 млн євро для свого підопічного вимагатиме агент 21-річного нападника Міно Райола, і це без врахування його комісійних.
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Влітку стане доступною опція викупу гравця за 75 млн євро, що є значно нижчою ціною на Ерлінга від ринкової, цим і хоче скористатись Райола.
Нагадаємо, у контракті Голанда відсутній важливий пункт.