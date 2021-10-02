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Райола вибиває для Голанда зарплату у 50 млн євро

Сьогодні 22:55 185 0
Ерлінг Голанд може хмінити клуб
Райола вибиває для Голанда зарплату у 50 млн євро
Фото - gettyimages
#Голанд, #Боруссія

Джерело - football24.ua.

Форвард Борусії Дортмунд Ерлінг Голанд має високі шанси змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Football Italia.

50 млн євро для свого підопічного вимагатиме агент 21-річного нападника Міно Райола, і це без врахування його комісійних.

Актуально: Голанд - гравець місяця в Бундеслі

Влітку стане доступною опція викупу гравця за 75 млн євро, що є значно нижчою ціною на Ерлінга від ринкової, цим і хоче скористатись Райола.

Нагадаємо, у контракті Голанда відсутній важливий пункт.

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