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Шаран узгодив контракт з Минаєм

Сьогодні 17:07 179 0
Володимир Шаран прибув в Ужгород
Шаран узгодив контракт з Минаєм
#Минай

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Олександрії Володимир Шаран стане новим головним тренером Миная.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Фахівець вже прибув до Ужгорода, де поселився в готелі. Найближчим часом йому мають підшукати йому окреме помешкання.

У найближчих планах Шарана – проведення інспекції місцевого стадіону Минай-Арена. Деталі угоди з 50-річним наставником наразі не розголошуються, однак, за інформацією джерела, йдеться про контакт терміном до кінця поточного сезону.

Традиційного представлення коуча у клубі не планують. Вже у п'ятницю, 14 січня, відбудеться перше тренування під керівництвом Володимира Шарана, де команда і познайомиться з новим наставником.

Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.

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