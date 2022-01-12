Шаран узгодив контракт з Минаєм

Джерело - Чемпіон.
Колишній наставник Олександрії Володимир Шаран стане новим головним тренером Миная.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
Фахівець вже прибув до Ужгорода, де поселився в готелі. Найближчим часом йому мають підшукати йому окреме помешкання.
У найближчих планах Шарана – проведення інспекції місцевого стадіону Минай-Арена. Деталі угоди з 50-річним наставником наразі не розголошуються, однак, за інформацією джерела, йдеться про контакт терміном до кінця поточного сезону.
Традиційного представлення коуча у клубі не планують. Вже у п'ятницю, 14 січня, відбудеться перше тренування під керівництвом Володимира Шарана, де команда і познайомиться з новим наставником.
Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.