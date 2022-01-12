Шаран узгодив контракт з Минаєм

Володимир Шаран прибув в Ужгород

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Олександрії Володимир Шаран стане новим головним тренером Миная.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Фахівець вже прибув до Ужгорода, де поселився в готелі. Найближчим часом йому мають підшукати йому окреме помешкання.

У найближчих планах Шарана – проведення інспекції місцевого стадіону Минай-Арена. Деталі угоди з 50-річним наставником наразі не розголошуються, однак, за інформацією джерела, йдеться про контакт терміном до кінця поточного сезону.

Традиційного представлення коуча у клубі не планують. Вже у п'ятницю, 14 січня, відбудеться перше тренування під керівництвом Володимира Шарана, де команда і познайомиться з новим наставником.

Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.