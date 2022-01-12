Мюнхенці хочуть укласти нові угоди з лідерами клубу

Джерело - Чемпіон.

Контракти воротаря Мануеля Ноєра, півзахисника Томаса Мюллера та форварда Роберта Левандовського з Баварією можуть бути продовжені.

Про це повідомляє Sport Bild.

Угоди ціх гравців діють до 2023 року.

Навесні мюнхенський клуб планує розпочати переговори.

Баварія намагається продовжувати контракти з гравцями старше 30 років лише на один рік. Ноєр та Мюллер згодні на такий варіант. Вони хочуть до кінця кар'єри виступати за Баварію та відчувають велику прихильність до клубу.

Левандовський хоче, щоб клуб визнав його досягнення та запропонував йому довгостроковий контракт. Крім того, поляк не хоче йти на зниження зарплати.

Нагадаємо, Коман продовжив контракт з Баварією.