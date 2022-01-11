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Салах: Я хочу залишитися в Ліверпулі

Сьогодні 22:13 104 0
Мохаммед Салах прокоментував своє майбутнє у Ліверпулі
Салах: Я хочу залишитися в Ліверпулі
Фото - gettyimages
#Салах

Джерело - isport.ua.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах хоче продовжити контракт з клубом.

Про це розповів сам футболіст.

Чинна угода 29-річного єгиптянина з Ліверпулем  закінчується влітку 2023 року.

"Я хочу залишитися в Ліверпулі, але все не в моїх руках, а в руках клубу. Вони знають, чого я хочу. Я ж не прошу якихось шалених речей".

Я тут уже п'ятий рік, мені подобається цей клуб. Я люблю фанів, фанати люблять мене. Керівництво знає всю ситуацію. Все у їхніх руках", - відзначив Салах.

Нагадаємо, форвард виступає за Ліверпуль із 2017 року. У поточному сезоні він провів за "червоних" 26 матчів у всіх турнірах, забивши 23 голи та віддавши дев'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Салах стане найоплачуванішим гравцем в АПЛ.

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