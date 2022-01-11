Салах: Я хочу залишитися в Ліверпулі

Джерело - isport.ua.
Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах хоче продовжити контракт з клубом.
Про це розповів сам футболіст.
Чинна угода 29-річного єгиптянина з Ліверпулем закінчується влітку 2023 року.
"Я хочу залишитися в Ліверпулі, але все не в моїх руках, а в руках клубу. Вони знають, чого я хочу. Я ж не прошу якихось шалених речей".
Я тут уже п'ятий рік, мені подобається цей клуб. Я люблю фанів, фанати люблять мене. Керівництво знає всю ситуацію. Все у їхніх руках", - відзначив Салах.
Нагадаємо, форвард виступає за Ліверпуль із 2017 року. У поточному сезоні він провів за "червоних" 26 матчів у всіх турнірах, забивши 23 голи та віддавши дев'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Салах стане найоплачуванішим гравцем в АПЛ.