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Салах стане найоплачуванішим гравцем в АПЛ

Сьогодні 20:28 251 0
Салах може заробляти понад 30 млн євро в рік
Салах стане найоплачуванішим гравцем в АПЛ
Фото - gettyimages
#Салах

Джерело - sport.ua.

Ліверпулю доведеться зробити 29-річного єгипетського вінгера Мохамеда Салаха найоплачуванішим гравцем англійської Прем'єр-ліги, щоб умовити продовжити контракт із клубом.

Про це повідомляє ESPN.

Зарплата Салаха може зрости до 600 тис євро на тиждень (близько 31 млн євро на рік).

Салах захищає кольори Ліверпуля з літа 2017 року після переходу з римської Роми за 42 млн євро. У поточному сезоні футболіст провів за "червоних" 24 матчі у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі та віддав 9 результативних передач.

Поточний контракт Салаха із Ліверпулем розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість гравця складає 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що  Салах - найкращий гравець АПЛ за версією уболівальників.

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