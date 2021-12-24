Салах стане найоплачуванішим гравцем в АПЛ

Джерело - sport.ua.
Ліверпулю доведеться зробити 29-річного єгипетського вінгера Мохамеда Салаха найоплачуванішим гравцем англійської Прем'єр-ліги, щоб умовити продовжити контракт із клубом.
Про це повідомляє ESPN.
Зарплата Салаха може зрости до 600 тис євро на тиждень (близько 31 млн євро на рік).
Салах захищає кольори Ліверпуля з літа 2017 року після переходу з римської Роми за 42 млн євро. У поточному сезоні футболіст провів за "червоних" 24 матчі у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі та віддав 9 результативних передач.
Поточний контракт Салаха із Ліверпулем розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість гравця складає 100 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Салах - найкращий гравець АПЛ за версією уболівальників.