Каннаваро погодився очолити збірну Польщі

Контракт може бути підписано на два роки

Джерело - Чемпіон.

Італієць Фабіо Каннаваро готовився стати головним тренером збірної Польщі.

Про це повідомляє Football Italia.

Каннаваро вже зустрівся із представниками збірної Польщі. Переговори сторін пройшли успішно, Фабіо готовий підписати контракт терміном на два роки.

Зазначається, що альтернативним варіантом для збірної Польщі є екснаставник Ювентуса Андреа Пірло.

48-річний Каннаваро як головний тренер працював у Евергранді, Аль-Насрі, Тяньцзіні і тимчасово виконував обов'язкового головного тренера у збірній Китаю. Італійський фахівець залишив Евергранд у вересні 2021 року.

Нагадаємо, збірна Польщі має провести гостьовий матч зі збірною Росії в стиковому турнірі за право виходу на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Переможець гри зустрінеться із переможцем пари Чехія - Швеція. Матч Росія - Польща відбудеться 24 березня.