Миколенко: Сильно нервував на початку матчу з Галлом

Український захисник розповів про дебют за Евертон

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Захисник Евертона Віталій Миколенко не дуже вдало розпочав поєдинок Кубку Англії проти Галл Сіті (2:3).

Про це українець розповів пресслужбі "ірисок".

"Я не дуже задоволений своєю грою в перші пару хвилин, тому що сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів по команді, які справді допомогли мені зосередитись на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені", - заявив гравець.

Актуально: Миколенко відреагував на свій дебют у складі Евертона

"Я дуже радий бути тут та зіграти свій дебютний матч у Кубку. Я дуже радий, що команда перемогла, і хочу скористатися цим шансом, щоб подякувати всім уболівальникам, які підтримували нас до останніх секунд".

Читайте також: Уболівальники Евертона негативно оцінили гру Миколенка у матчі Кубка Англії

"Бути тут - це чудово. Моя остання гра була близько місяця тому. Було досить складно повернутись до ладу, особливо з новою командою, але я сподіваюся, що у мене все вийшло", - сказав Миколенко.

Нагадаємо, Евертон з Миколенком вирвав перемогу в Галл Сіті в Кубку Англії.