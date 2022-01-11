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Миколенко: Сильно нервував на початку матчу з Галлом

Сьогодні 15:53 102 0
Український захисник розповів про дебют за Евертон
Миколенко: Сильно нервував на початку матчу з Галлом
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Халл Сіті

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Захисник Евертона Віталій Миколенко не дуже вдало розпочав поєдинок Кубку Англії проти Галл Сіті (2:3).

Про це українець розповів пресслужбі "ірисок".

"Я не дуже задоволений своєю грою в перші пару хвилин, тому що сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів по команді, які справді допомогли мені зосередитись на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені", - заявив гравець.

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"Я дуже радий бути тут та зіграти свій дебютний матч у Кубку. Я дуже радий, що команда перемогла, і хочу скористатися цим шансом, щоб подякувати всім уболівальникам, які підтримували нас до останніх секунд".

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"Бути тут - це чудово. Моя остання гра була близько місяця тому. Було досить складно повернутись до ладу, особливо з новою командою, але я сподіваюся, що у мене все вийшло", - сказав Миколенко.

Нагадаємо, Евертон з Миколенком вирвав перемогу в Галл Сіті в Кубку Англії.

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