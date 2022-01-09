Багато уболівальників Евертона відзначили, що дебют Віталія Миколенка за клуб вийшов неоднозначним.

Вони були впевнені, що у матчі з таким слабким суперником українець зможе проявити себе набагато цікавіше. Хтось чекав від Миколенка гольових передач та ефектних проходів в атаку. Хтось сподівався, що він зможе зміцнити слабку оборону Евертона, а хтось просто думав, що Миколенко "запалюватиме", але незрозуміло, в чому це мало виявитися.

Втім, вистачає і тих, хто не став критикувати українця, а запропонував його підтримати та почекати, доки він адаптується у команді. Очікування від гри Миколенка великі, недаремно на популярних форумах Евертона навіть є іменні гілки на честь Віталія, на яких обговорюють саме його гру.

James: Давайте шукати позитив, а не сварити хлопця після першого ж матчу. Він зіграв 120 хвилин, що допоможе швидко набрати форму. Він витримав ці 120 хвилин, що говорить про хорошу фізику. Він був надмірно обережним, але це говорить про те, що він справді слухає тренера та намагається виконувати його рекомендації. Нормально зіграв, точно не був найгіршим.

Blackmore: Таких гравців і в дублі Евертона вистачає. Який сенс був платити 20 мільйонів фунтів за цього хлопця, якщо він навіть проти Халла зіграв не найкраще?

Philips: Зіграв не гірше, ніж Дінь. У хлопця ще все попереду, не варто його одразу критикувати. Добре, що після помилки не розгубився і не плакав. Зумів виявити волю і не розклеївся. Думаю, що він заграє в Евертоні, якщо тренер довірятиме йому.

Danny: Не судитиму його за одним виступом у зовсім новій країні. Міг би зіграти краще, міг і гірше. Окремо про нього сьогодні навіть ніхто не став говорити, якби це не був дебют для хлопця, якого купили за солідну суму.

Saunderson: Перше враження таке: вміє блокувати м'яч та розуміє, куди будуть йти передачі. Може віддати пас і загалом є розуміння того, як потрібно грати у футбол. Головний мінус - його дуже легко проходять віч-на-віч. Без фолу він не може зіграти у корпус та зупинити суперника з м'ячем. Це погано. Цьому потрібно навчатись на тренуваннях. Напевно, в Україні форварди погано прикривають м'яч корпусом. Інакше незрозуміло, чому захисник не вміє виконувати такі прості дії.

Gaz: Миколенко терміново потрібно вчити англійську. Видно, що він не розуміє, що йому нагадують партнери по команді. Без цього буде складно адаптуватися у новій команді та почати грати.

Darnell: У наступному матчі Миколенко сидітиме на лаві запасних. І справа тут не втомлена. Саме видно, що з фізикою у нього все гаразд. Відбігав 120 хвилин на одному рівні. Просто цей рівень недостатньо високий, щоб грати в АПЛ зараз.

Halett: Перший тайм був провальним для нього. Другий - краще. В екстратаймах він уже був одним із найкращих. Не в образу Миколенко, але сьогодні він зіграв тупувато. Ти ж гравець збірної України, який у Лізі чемпіонів пограв. Іноді здається, що він боїться від лінії поля відійти. Та й на стандартах виглядає розгубленим.

Mooney: Трансфер Миколенко точно не буде провальним для Евертона, як це часто траплялося з нашим клубом за останні 5 років. Хлопець зможе заграти. Бажання має, талант теж. Залишилося заспокоїтися, не нервувати і вивчити англійську. Якщо і не в цьому, то наступного сезону точно вже буде гравцем основи навіть у матчах АПЛ.

Kev: Не найкращий дебют, але вже точно не гірший із тих, що я бачив. Приємно здивований, побачивши, що він без проблем відбігав усі 120 хвилин.

Leddy: Ще один непотрібний трансфер. Хлопець навіть 5 мільйонів фунтів не вартує. Такого можна взяти у Чемпіоншипі. Не знаю, що там дивилися наші скаути, але поки що це виглядає як черговий провальний трансфер та гроші на вітер.

Нагадаємо, Евертон з Миколенком вирвав перемогу в Халл Сіті в Кубку Англії.

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