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Неймар відновиться від травми до матчів проти Реалу в Лізі чемпіонів

Сьогодні 15:29 120 0
Бразилець впевнений у плані відновлення
Неймар відновиться від травми до матчів проти Реалу в Лізі чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Неймар, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - L'Équipe.

Нападник ПСЖ Неймар продовжує відновлюватися від травми, отриманої у матчі Ліги 1 проти Сент-Етьєна (1:3) у листопаді.

Про це повідомляє L’Équipe.

З дозволу клубу форвард провів у Бразилії на тиждень більше, і в неділю він повернувся до Парижа, щоб продовжити відновлення від пошкодження. Наразі відновлення бразильця відбувається за планом.

Неймар зберігає впевненість у тому, що повернеться на поле до домашнього матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Перша гра між клубами відбудеться 15 лютого, у матч-відповідь - 8 березня.

Нагадаємо, з приходом Мессі відносини Мбаппе та Неймара погіршилися.

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