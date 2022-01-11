Неймар відновиться від травми до матчів проти Реалу в Лізі чемпіонів

Бразилець впевнений у плані відновлення

Нападник ПСЖ Неймар продовжує відновлюватися від травми, отриманої у матчі Ліги 1 проти Сент-Етьєна (1:3) у листопаді.

Про це повідомляє L’Équipe.

З дозволу клубу форвард провів у Бразилії на тиждень більше, і в неділю він повернувся до Парижа, щоб продовжити відновлення від пошкодження. Наразі відновлення бразильця відбувається за планом.

Неймар зберігає впевненість у тому, що повернеться на поле до домашнього матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Перша гра між клубами відбудеться 15 лютого, у матч-відповідь - 8 березня.

Нагадаємо, з приходом Мессі відносини Мбаппе та Неймара погіршилися.