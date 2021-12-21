Трансфер Мессі вплинув на роздягальню ПСЖ

Джерело - Get French Football News.

Перехід нападника Ліонеля Мессі до ПСЖ на правах вільного агента вплинув на ситуацію всередині команді.

Про це повідомляє Get French Football News.

Найбільші зміни торкнулися кола спілкування нападника Кіліана Мбаппе.

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Француз швидко потоваришував з форвардом Неймаром після його трансферу в 2017 році, проте тепер спілкується з ним відчутно менше, оскільки бразилець вважає за краще проводити час у компанії Мессі.

Нагадаємо, Неймар пропустить ще місяць через травму.