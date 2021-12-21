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З приходом Мессі відносини Мбаппе та Неймара погіршилися

Сьогодні 21:47 58 0
Трансфер Мессі вплинув на роздягальню ПСЖ
З приходом Мессі відносини Мбаппе та Неймара погіршилися
#Мбаппе, #Ліонель Мессі, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - Get French Football News.

Перехід нападника Ліонеля Мессі до ПСЖ на правах вільного агента вплинув на ситуацію всередині команді.

Про це повідомляє Get French Football News.

Найбільші зміни торкнулися кола спілкування нападника Кіліана Мбаппе.

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Француз швидко потоваришував з форвардом Неймаром після його трансферу в 2017 році, проте тепер спілкується з ним відчутно менше, оскільки бразилець вважає за краще проводити час у компанії Мессі.

Нагадаємо, Неймар пропустить ще місяць через травму.

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