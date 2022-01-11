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Дардаї та Лаббадія можуть замінити Шевченка в Дженоа

Сьогодні 12:37 228 0
Українця можуть звільнити з генуезького клубу
Дардаї та Лаббадія можуть замінити Шевченка в Дженоа
#Дженоа, #Андрій Шевченко

Джерело - Calciomercato.com.

Керівництво Дженоа вирішило залишити головним тренером Андрія Шевченка, однак українець перебуває у підвішеному стані.

Про це повідомляє Calciomercato.

Раніше повідомлялося, що кандидатами на посаду головного тренера є Давіде Баллардіні, якого українець замінив на цій посаді, а також Роландо Маран, який працював у генуезькому клубі у 2020 році.

Також, керівництво Дженоа може запросити угорця Пала Дардаї чи німця Бруно Лаббадіа. Останнім клубом обох була Герта.

Нагадаємо, агенти запропонували Дженоа Шевченка підписати Нані.

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