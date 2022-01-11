Джерело - Calciomercato.com.
Керівництво Дженоа вирішило залишити головним тренером Андрія Шевченка, однак українець перебуває у підвішеному стані.
Про це повідомляє Calciomercato.
Раніше повідомлялося, що кандидатами на посаду головного тренера є Давіде Баллардіні, якого українець замінив на цій посаді, а також Роландо Маран, який працював у генуезькому клубі у 2020 році.
Також, керівництво Дженоа може запросити угорця Пала Дардаї чи німця Бруно Лаббадіа. Останнім клубом обох була Герта.
Нагадаємо, агенти запропонували Дженоа Шевченка підписати Нані.