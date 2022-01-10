Дніпро-1 готує трансфер вихованця Рівер Плейт

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зацікавлений у підписанні аргентинського захисника Федеріко Веги.
Про це повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.
28-річний аргентинець Федеріко Вега є вихованцем клубу Рівер Плейт. Він може зіграти як правого, і лівого захисника.
Федеріко Вега грав у нижніх дивізіонах Іспанії та Бельгії. З 1 січня 2021 року перебуває у статусі вільного агента.
Останньою командою захисника був бельгійський Юніон Сен-Жілуаз з другого дивізіону, який він залишив у грудні 2020 року. Також він грав у Сегунді за Мурсію та Алькоркон.
Нагадаємо, Чоботенко може перейти до СК Дніпро-1.