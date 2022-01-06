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Чоботенко може перейти до СК Дніпро-1

Сьогодні 18:26 166 0
Футболіст змінить клубну прописку у міжсезоння
Чоботенко може перейти до СК Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #ФК Маріуполь, #Чоботенко

Джерело - Чемпіон.

24-річний захисник Маріуполя Сергій Чоботенко може стати гравцем Дніпра-1.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.

Дніпряни можуть викупити контракт футболіста, але враховуючи травми, які докучали гравця останнім часом, можуть не поспішати, а дочекатися закінчення контракту та його повного відновлення.

Цього сезону Чоботенко провів п'ять поєдинків за Маріуполь, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника в 600 тисяч євро. Його контракт з азовцями закінчується наприкінці червня.

Сергій Чоботенко є вихованцем київського Динамо. Також він перебував у структурі Шахтаря.

Нагадаємо, Дніпро-1 поверне Русина у Динамо.

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