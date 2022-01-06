Футболіст змінить клубну прописку у міжсезоння

Джерело - Чемпіон.

24-річний захисник Маріуполя Сергій Чоботенко може стати гравцем Дніпра-1.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.

Дніпряни можуть викупити контракт футболіста, але враховуючи травми, які докучали гравця останнім часом, можуть не поспішати, а дочекатися закінчення контракту та його повного відновлення.

Цього сезону Чоботенко провів п'ять поєдинків за Маріуполь, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника в 600 тисяч євро. Його контракт з азовцями закінчується наприкінці червня.

Сергій Чоботенко є вихованцем київського Динамо. Також він перебував у структурі Шахтаря.

Нагадаємо, Дніпро-1 поверне Русина у Динамо.