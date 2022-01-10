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Джеррард: Коутінью - видатний футболіст

Сьогодні 20:25 127 0
Стівен Джеррард прокоментував прибуття бразильця у клуб
Джеррард: Коутінью - видатний футболіст
#Коутінью

Джерело - football24.ua.

Бразильський півзахисник Філіппе Коутінью у середу, 13 січня, проведе перше тренування з Астон Вілою.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Стівен Джеррард.

"Філіппе зараз завершує оформлення своїх імміграційних документів, і ми з нетерпінням чекаємо його на тренувальному полі в середу. Він видатний футболіст, який може похизуватися вражаючим послужним списком та безліччю елітних нагород.

Я дуже радий, що ми змогли взяти Коутінью на борт, і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ним. Це гравець, з яким мені подобалося грати раніше, і я знаю, що решта команди тут, в Астон Віллі, виграє від його якості та досвіду.

Присутність Коутінью матиме неоціненне значення з огляду на травми, а Кубок Африканських зменшив наші можливості в атаці", – відзначив Джеррард.

Раніше, Астон Вілла орендувала Коутінью.

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