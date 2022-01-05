Реал планує влітку підписати Голанда та Мбаппе

Мадридці визначили трансферні цілі на літнє трансферне вікно

Джерело - AS.

Реал сформував плани з комплектування складу команди на сезон-2022/23.

Про це повідомляє AS.

Насамперед керівництво "вершкових" має намір підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, який влітку стане вільним агентом.

Не втрачає інтерес Реал і до форварда Боруссії Ерлінга Голанда, незважаючи на те, що норвежця також хоче придбати Барселона.

Реал не збирається продовжувати контракти з Іско, Марсело та Гаретом Бейлом – усі вони після завершення сезону покинуть клуб.

Також мадридці чекають пропозицій щодо Дані Себальоса та Хесуса Вальєхо.

Раніше повідомлялося, що Голанд не хоче грати з Мбаппе у Реалі.