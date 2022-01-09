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Наполі - Сампдорія 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:16 145 0
Єдиний гол у матчі забив Петанья
Наполі - Сампдорія 1:0. Огляд матчу
#Наполі, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Наполі мінімально переграв Сампдорію в рамках 21 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 22 грудня

Наполі - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Петанья

Нагадаємо, Маліновський став одним з найкращих гравців матчу Аталанта - Удінезе.

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