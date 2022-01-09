Наполі - Сампдорія 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Наполі мінімально переграв Сампдорію в рамках 21 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 22 грудня
Гол: 1:0 - 43 Петанья
Нагадаємо, Маліновський став одним з найкращих гравців матчу Аталанта - Удінезе.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Наполі мінімально переграв Сампдорію в рамках 21 туру італійської Серії А.
Гол: 1:0 - 43 Петанья
Нагадаємо, Маліновський став одним з найкращих гравців матчу Аталанта - Удінезе.