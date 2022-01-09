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Прямі трансляції

Маліновський допоміг Аталанті знищити Удінезе. Результати матчів 21 туру Серії А

Сьогодні 19:24 629 0
Відбулися чергові матчі чемпіонату Італії
Маліновський допоміг Аталанті знищити Удінезе. Результати матчів 21 туру Серії А
#Венеція, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, відбулося чотири матчі в рамках італійської Серії А.

Аталанта розгромно переграла Удінезе. Українець Руслан Маліновський віддав гольову передачу та відзначився забитим м'ячем.

Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 22 грудня

Венеція - Мілан 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Ібрагімович, 0:2 - 48 Ернандес, 0:3 - 59 Ернандес (пен)

Емполі - Сассуоло 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Берарді(П), 1:1 - 16 Хендерсон, 1:2 - 24 Распадорі, 1:3 - 67 Скамакка, 1:4 - 71 Распадорі, 1:5 - 90 Скамакка

Наполі - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 43 Петанья

Удінезе - Аталанта 2:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 17 Пашалич, 0:2 - 22 Муріель, 0:3 - 43 Маліновський, 1:3 - 59 Моліна, 1:4 - 76 Муріель, 2:4 - 88 Бето, 2:5 - 89 Мехле, 2:6 - 90+2 Пессіна

Сьогодні в Серії А відбудеться ще 4 матчі:

19:30. Дженоа - Спеція

19:30. Рома - Ювентус

21:45. Верона - Салернітана

21:45. Інтер - Лаціо

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.

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