Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 січня, відбулося два матчі в рамках італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 22 грудня
Венеція - Мілан 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Ібрагімович, 0:2 - 48 Ернандес, 0:3 - 59 Ернандес (пен)
Емполі - Сассуоло 1:5 (1:2)
Голи: 0:1 - 13 Берарді(П), 1:1 - 16 Хендерсон, 1:2 - 24 Распадорі, 1:3 - 67 Скамакка, 1:4 - 71 Распадорі, 1:5 - 90 Скамакка
Сьогодні в Серії А відбудеться ще 5 матчів:
17:30. Наполі - Сампдорія
19:30. Дженоа - Спеція
19:30. Рома - Ювентус
21:45. Верона - Салернітана
21:45. Інтер - Лаціо
Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.