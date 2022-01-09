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Мілан розгромив Венецію, Сассуоло знищило Емполі. Результати матчів 21 туру Серії А

Сьогодні 17:28 306 0
Відбулися чергові матчі чемпіонату Італії
Мілан розгромив Венецію, Сассуоло знищило Емполі. Результати матчів 21 туру Серії А
#Венеція, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, відбулося два матчі в рамках італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 22 грудня

Венеція - Мілан 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Ібрагімович, 0:2 - 48 Ернандес, 0:3 - 59 Ернандес (пен)

Емполі - Сассуоло 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Берарді(П), 1:1 - 16 Хендерсон, 1:2 - 24 Распадорі, 1:3 - 67 Скамакка, 1:4 - 71 Распадорі, 1:5 - 90 Скамакка

Сьогодні в Серії А відбудеться ще 5 матчів:

17:30. Наполі - Сампдорія

19:30. Дженоа - Спеція

19:30. Рома - Ювентус

21:45. Верона - Салернітана

21:45. Інтер - Лаціо

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.

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