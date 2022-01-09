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Шевченко здав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 18:07 274 0
Український фахівець знову заразився ковідом
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
#Дженоа, #Тасотті, #Андрій Шевченко

Джерело - офіційний сайт Дженоа.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко здав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українського наставника помістили на самоізоляцію. В інших членів тренерського штабу негативні результати.

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Командою у матчі проти Спеції керуватиме помічник Шевченка Мауро Тассотті.

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 9 січня, о 19:30.

Нагадаємо, Коваленко здав негативний тест на коронавірус перед матчем з Дженоа Шевченка.

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