Шевченко здав позитивний тест на коронавірус

Джерело - офіційний сайт Дженоа.
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко здав позитивний тест на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Українського наставника помістили на самоізоляцію. В інших членів тренерського штабу негативні результати.
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Командою у матчі проти Спеції керуватиме помічник Шевченка Мауро Тассотті.
Поєдинок розпочнеться сьогодні, 9 січня, о 19:30.
Нагадаємо, Коваленко здав негативний тест на коронавірус перед матчем з Дженоа Шевченка.